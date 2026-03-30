Nella stessa giornata, tre piloti italiani hanno conquistato vittorie in tre discipline motoristiche diverse. Kimi Antonelli ha vinto in Formula 1, Nicolò Bulega ha trionfato in Superbike e Marco Bezzecchi ha portato a casa la vittoria in MotoGP. Questa serie di successi rappresenta un primato per l’Italia nello sport motoristico.

Una domenica che segna uno spartiacque nella storia del italiano, mai verificato prima d’ora. Kimi Antonelli, Nicolò Bulega e Marco Bezzecchi hanno conquistato rispettivamente F1, Superbike e MotoGP nello stesso giorno. Tre vittorie in tre categorie diverse, un risultato senza precedenti per il tricolore. L’Italia non ha solo vinto, ma ha preso la testa delle classifiche mondiali in tutti e tre i campionati. La festa è esplosa tra Suzuka, Portimao e Austin, con piloti italiani che hanno dettato legge sui tracciati più iconici del pianeta. Non si tratta di una semplice serie di successi isolati, ma di un dominio totale che ridefinisce lo scenario competitivo globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre vittorie, un record: l’Italia domina F1, MotoGP e Superbike

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