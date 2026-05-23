F1 Montreal | Russell domina Antonelli Mercedes torna in vetta

George Russell ha ottenuto la vittoria nella sprint di Formula 1 a Montreal, con la Mercedes che torna in testa alla classifica. Antonelli, con il nuovo fondo, ha migliorato il bilanciamento, ma non è riuscito a mantenere il passo di Russell. Kimi Räikkönen ha commesso un errore nel primo settore della gara, influenzando il risultato della Sprint. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle posizioni finali.

? Domande chiave Come ha fatto il nuovo fondo a cambiare il bilanciamento di Antonelli?. Perché l'errore di Kimi nel primo settore ha condizionato la Sprint?. Quali componenti tecnici hanno permesso alla Mercedes di superare la McLaren?. Quanto influirà la nuova stabilità aerodinamica sulla gestione degli pneumatici?.? In Breve Antonelli supera Russell di soli 68 millesimi nel terzo settore record.. Aggiornamenti su ala anteriore e fondo correggono i problemi visti a Miami.. Nuovo setup aerodinamico mira a contrastare la velocità della McLaren di Norris.. Errore di Antonelli nel primo settore compromette la posizione rispetto a Russell.. Russell conquista la pole position nella Sprint di Montreal superando Antonelli per soli 68 millesimi dopo una sessione dominata dalla Mercedes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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F1 GP Canada 2026: Russell in pole Sprint, Mercedes domina a Montréal

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