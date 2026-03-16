Il Gran Premio di Cina di Formula 1 ha visto la vittoria di Antonelli, con quasi 1,2 milioni di spettatori su Sky. Durante la stessa giornata, più di un milione di persone hanno seguito il match tra Sinner e Medvedev a Indian Wells. I dati sugli ascolti dimostrano l’interesse per gli eventi sportivi trasmessi sulla piattaforma. La domenica sportiva si è conclusa con ottimi numeri per Sky.

Ottimi ascolti per la domenica di sport su Sky: il GP di Cina di F1 con la vittoria di Antonelli sfiora 1,2 milioni, oltre 1 milione per Sinner-Medvedev a Indian Wells. Ottimi ascolti per la grande domenica di sport su Sky con i motori e il tennis in primo piano nella Casa dello Sport. Il GP di Cina di F1 – in onda dalle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K - in streaming su NOW - con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè e. su Digital-News.it Ottimi ascolti per la domenica di sport su Sky: il GP di Cina di F1 con la vittoria di Antonelli sfiora 1,2 milioni, oltre 1 milione per Sinner-Medvedev a Indian Wells.. Ottimi ascolti per la grande domenica di sport su Sky con i motori e il tennis in primo piano nella Casa dello Sport. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Antonelli trionfa nel GP Cina di F1, su Sky quasi 1,2 milioni di spettatori

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