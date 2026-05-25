EXPO al liceo artistico di Latina | ospiti Mimmo Calopresti e Piotta

Notizia in breve

Al liceo artistico di Latina si tiene la seconda edizione di Expo, una manifestazione aperta al pubblico che mette in mostra le capacità creative degli studenti. Durante l’evento sono previsti interventi di Mimmo Calopresti e Piotta, che parteciperanno come ospiti. La giornata include esposizioni e attività legate alle arti visive e alle competenze sviluppate dagli studenti, offrendo un’occasione per conoscere i progetti e le realizzazioni del liceo.