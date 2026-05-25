EXPO al liceo artistico di Latina | ospiti Mimmo Calopresti e Piotta

Da latinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al liceo artistico di Latina si tiene la seconda edizione di Expo, una manifestazione aperta al pubblico che mette in mostra le capacità creative degli studenti. Durante l’evento sono previsti interventi di Mimmo Calopresti e Piotta, che parteciperanno come ospiti. La giornata include esposizioni e attività legate alle arti visive e alle competenze sviluppate dagli studenti, offrendo un’occasione per conoscere i progetti e le realizzazioni del liceo.

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Una giornata di grandi eventi per gli studenti e per tutti coloro che vorranno partecipare all’interno della seconda edizione dell’Expo, la manifestazione che mostra al pubblico esterno l’estro e la creatività dei ragazzi del liceo artistico Buonarroti, ma soprattutto le competenze che vanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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