Exploit del centrodestra a Venezia Meloni | Vincere qui sarebbe mondiale Venturini supera il 50% Martella si ferma sotto il 40%

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ha ottenuto una vittoria significativa a Venezia, con Venturini che supera il 50% dei voti e Martella che si ferma sotto il 40%. La corsa per la successione di Luigi Brugnaro si è intensificata, con i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco dopo due mandati consecutivi. La campagna elettorale si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione del centrodestra nella città.

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La corsa al successore di Luigi Brugnaro è entrata ufficialmente nel vivo. Al termine dei due mandati consecutivi da sindaco, gli abitanti di Venezia sono stati chiamati a scegliere il loro primo cittadino. Nella corsa a otto, sono soprattutto due i candidati a contendersi la carica più importante nella sede di Ca’ Farsetti: da una parte Simone Venturini, candidato del centrodestra e assessore comunale uscente con le deleghe al turismo e alla coesione sociale, e Andrea Martella, rappresentante delle forze di centrosinistra e senatore del Partito Democratico. I dati ufficiali relativi al primo turno di queste elezioni Comunali dicono in maniera chiara che l’esponente dell’alleanza di governo sarà il nuovo sindaco della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Exploit del centrodestra a Venezia. Meloni: "Vincere qui sarebbe mondiale". Venturini supera il 50%, Martella si ferma sotto il 40%
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