Alle 15 sono state chiuse le urne in 50 comuni veneti su 600, per le elezioni comunali. È iniziato lo spoglio delle schede. Tra i candidati sindaco, il candidato Venturini ottiene tra il 47 e il 51%, mentre Martella si ferma tra il 40 e il 44%. I risultati sono ancora provvisori e riguardano esclusivamente questi 50 comuni. Nessuna informazione definitiva è ancora disponibile.

Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. Le sfide Tra le sfide più attese c'è sicuramente quella di Venezia, l'unico capoluogo di provincia e di Regione al voto che dovrà decretare il sindaco del dopo Brugnaro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni Venezia: exit poll Rai Venturini 47-51%, Martella 40-44%

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