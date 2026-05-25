Exit poll Opinio Rai | Venturini 47-51% Martella 40-44%

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un primo exit poll di Opinio Rai pubblicato da Rainews indica un vantaggio per Venturini con una percentuale tra il 47 e il 51%, mentre Martella si attesta tra il 40 e il 44%. Il sondaggio è stato realizzato all’uscita dei seggi e rappresenta una prima stima delle preferenze degli elettori. I risultati ufficiali saranno disponibili dopo lo scrutinio completo.

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Rainews ha diffuso il primo exit poll (sondaggio condotto all'uscita dei seggi) curato da Opinio Rai.Il risultato previsto è di 47-51% per Simone Venturini, 40-44% per Andrea Martella, 2,5-4,5% per Michele Boldrin.Per le prime proiezioni, basate sui dati reali, si dovrà attendere qualche decina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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