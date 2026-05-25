Ex Scalo Merci | assegnata la progettazione per la riqualificazione dell' area

È stato assegnato l’appalto per la progettazione della riqualificazione dell’Ex Scalo Merci e delle aree limitrofe. Le attività progettuali continueranno con l’obiettivo di rinnovare l’area. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti nel progetto. L’intervento riguarda esclusivamente la fase di progettazione, senza indicazioni sulle modalità di realizzazione futura.

Proseguono le attività per la riqualificazione dell’Ex Scalo Merci, con l’assegnazione dell’appalto per il servizio di progettazione per l'area e le zone circostanti. A vincere la gara è la società cooperativa Politecnica – Ingegneria ed Architettura di Modena, che si è aggiudicata il servizio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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