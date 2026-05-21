Riqualificazione dell' area Ghigi e di altri impianti approvati tre documenti di progettazione | c' è anche lo stadio Neri

La Giunta comunale ha dato il via libera a tre nuovi documenti di progettazione che riguardano la riqualificazione di diverse aree sportive in città, tra cui l’area Ghigi e altri impianti. Tra questi interventi spicca anche il progetto per lo stadio Neri, che prevede interventi di miglioramento e messa in sicurezza. Le decisioni sono state prese questa settimana e riguardano la definizione degli interventi da realizzare per aggiornare e tutelare gli impianti sportivi esistenti.

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