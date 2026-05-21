Riqualificazione dell' area Ghigi e di altri impianti approvati tre documenti di progettazione | c' è anche lo stadio Neri
La Giunta comunale ha dato il via libera a tre nuovi documenti di progettazione che riguardano la riqualificazione di diverse aree sportive in città, tra cui l’area Ghigi e altri impianti. Tra questi interventi spicca anche il progetto per lo stadio Neri, che prevede interventi di miglioramento e messa in sicurezza. Le decisioni sono state prese questa settimana e riguardano la definizione degli interventi da realizzare per aggiornare e tutelare gli impianti sportivi esistenti.
La Giunta comunale ha approvato questa settimana tre documenti di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni impianti sportivi cittadini. I provvedimenti riguardano il completamento dei campi sintetici dell'Area Ghigi (250mila euro), il risanamento della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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