Torna il mercato a Parco Ponci dopo la riqualificazione dell' area

A Mestre, nel centro di Parco Ponci, sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’area e i banchi del mercato sono tornati a operare. La ristrutturazione ha previsto la creazione di nuovi percorsi pedonali, l’installazione di aiuole e la riasfaltatura del piazzale. Una parte degli ambulanti sarà presente stabilmente nell’area rinnovata, che ora presenta un assetto diverso.

Una prima parte dei lavori a Parco Ponci, nel centro di Mestre, si è conclusa. Con i nuovi percorsi pedonali, le aiuole e la riasfaltatura del piazzale, da oggi i banchi del mercato sono tornati a operare nell'area, con un assetto rinnovato: una parte degli ambulanti sarà stabilmente a Parco.