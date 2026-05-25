Nel 2002, durante il Giubileo d’oro della Regina Elisabetta II, un uomo è stato coinvolto in un’indagine per presunto comportamento inappropriato al Royal Ascot. La polizia ha avviato accertamenti su un episodio che avrebbe avuto luogo in quell’occasione. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e i fatti raccolti, senza ancora formulare accuse ufficiali o rilasciare dichiarazioni pubbliche.

L’episodio risalirebbe al 2002 durante il Giubileo d’oro della Regina Elisabetta II. La polizia amplia l’inchiesta anche a presunte condotte sessuali e abuso di funzioni pubbliche Nuovi sviluppi scuotono la monarchia britannica e riportano al centro delle polemiche l’ex principe Andrea, già travolto negli ultimi anni dalle controversie legate ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, la polizia della Thames Valley starebbe esaminando un’accusa di comportamento inappropriato nei confronti di una donna durante il Royal Ascot del 2002, storico appuntamento ippico del calendario reale britannico. L’episodio contestato sarebbe avvenuto nell’anno del Giubileo d’oro di Elisabetta II, presente all’evento insieme ai membri senior della famiglia reale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ex principe Andrea sotto indagine per presunto comportamento inappropriato al Royal Ascot

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Prince Andrew Under Pressure After Epstein Files Reveal Shocking UK Flight Allegations

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