Ex Milan Gattuso riparte dalla Lazio | c’è l’accordo Al via il giro delle panchine di Serie A

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gennaro Gattuso ha firmato un contratto con la Lazio, segnando il suo ritorno in Serie A. L’accordo con il club biancoceleste prevede l’assunzione del ruolo di allenatore. La firma è arrivata dopo il fallimento con la nazionale. Ora Gattuso si prepara a guidare la squadra nella prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare i risultati e affrontare il campionato italiano.

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La sconfitta contro la Bosnia dello scorso 31 marzo è un giorno che gli italiano non dimenticheranno facilmente. La Nazionale ha fallito clamorosamente la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, così come il Milan ha mancato il quarto posto a causa del k.o. interno contro il Cagliari. Sulla panchina azzurra, quel giorno, c'era un uomo che ha il milanismo del sangue: Gennaro Gattuso. L'ex centrocampista ha disputato 468 partite con la maglia rossonera, vincendo da protagonista 10 trofei, tra cu 2 scudetti e 2 Champions League. Nel 2012 lascia il Milan per giocare l'ultima stagione della sua carriera a Sion, prima di tornare nel ruolo di allenatore dal 2017 al 2019. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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