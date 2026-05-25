Non c’è più solo il Pd che si schiera apertamente con gli islamici per le elezioni amministrative per cui gli italiani sono chiamati al voto anche oggi fino alle 15, anche se già ieri si sono registrate le prime criticità, perchè ora spunta anche l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà. L’uomo di Giuseppe Conte ha infatti partecipato nel weekend a un’iniziativa della comunità palestinese del Veneto e, come si legge sul profilo di quest’ultima «durante la serata, la comunità ha espresso il totale supporto al professor Amjad Yaaqba (foto), secondo noi figura ideale come assessore alla pace all’inclusione». Un assessorato che verrebbe creato ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex dirigente dell’Olp è in lista coi 5 Stelle

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