Ex dirigente dell’Olp è in lista coi 5 Stelle
Un ex dirigente dell’Olp si trova tra i candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative. La presenza di questa figura nel gruppo politico segna un cambiamento rispetto alle alleanze tradizionali, che finora avevano visto il Pd come principale sostenitore di candidati con legami con l’ambito islamico. La lista si presenta con questa novità, senza ulteriori dettagli sulle posizioni ufficiali o sui ruoli ricoperti.
Non c’è più solo il Pd che si schiera apertamente con gli islamici per le elezioni amministrative per cui gli italiani sono chiamati al voto anche oggi fino alle 15, anche se già ieri si sono registrate le prime criticità, perchè ora spunta anche l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà. L’uomo di Giuseppe Conte ha infatti partecipato nel weekend a un’iniziativa della comunità palestinese del Veneto e, come si legge sul profilo di quest’ultima «durante la serata, la comunità ha espresso il totale supporto al professor Amjad Yaaqba (foto), secondo noi figura ideale come assessore alla pace all’inclusione». Un assessorato che verrebbe creato ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Dalla dirigente scolastica al medico. Ecco la lista Pd con Massimo IsolaIeri mattina è stata resa nota la lista dei ventiquattro candidati al consiglio comunale del Partito Democratico, che comprende professionisti...
Il varo della lista Pd. Ralli punta sugli under20. E coi dem corre GatteschiLa lista del Partito Democratico sta lentamente prendendo forma, con diversi candidati annunciati e altri ancora da confermare.