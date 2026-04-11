La lista del Partito Democratico sta lentamente prendendo forma, con diversi candidati annunciati e altri ancora da confermare. Tra i nomi emersi, si segnalano giovani under20 inseriti nella rosa, mentre alcuni esponenti del partito collaborano con un altro candidato. La competizione si svolge con passi lenti e continui, come spesso accade in queste fasi preparatorie, mentre il primo partito di centrosinistra si organizza per le prossime elezioni.

di Francesco Ingardia Pian pianino, di riffa e di raffa, la lista Pd prende forma. Candidati ad abundantiam, come è comprensibile che sia per il primo partito(ne) di centrosinistra. Solo che il gruppo dirigente aretino non scopre le carte, ancora. "Non sarebbe giusto dato che ancora alcune trattative sono aperte", la risposta a distanza del segretario comunale Luciano Ralli a chi - a domanda sul punto -, bisbigliava il disappunto dopo l’epilogo della segreteria dello scorso 7 aprile: massimo riserbo e niente nomi dei 32 aspiranti consiglieri. Tocca mettere insieme i pezzi. Detto del ritorno sulla scena politica dell’ex consigliera regionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il varo della lista Pd. Ralli punta sugli under20. E coi dem corre Gatteschi

Provinciali Cosenza: Irto esclude Pd dal lista, si punta su lista indipendenteLe elezioni provinciali di Cosenza si avvicinano con un clima di tensione interno al centrosinistra.

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