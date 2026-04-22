Dalla dirigente scolastica al medico Ecco la lista Pd con Massimo Isola

Ieri mattina è stata resa nota la lista dei ventiquattro candidati al consiglio comunale del Partito Democratico, che comprende professionisti provenienti da vari settori. Tra i nomi presenti ci sono una dirigente scolastica e un medico, inseriti tra i candidati del partito. La lista è stata comunicata ufficialmente e include anche altre figure con diverse esperienze professionali.

È stata annunciata ieri mattina la composizione della lista dei ventiquattro candidati al consiglio comunale per il Partito Democratico. I dem, che trainano la coalizione a sostegno del sindaco uscente Massimo Isola, contano dodici candidate e dodici candidati con "competenze trasversali, radicamento nel territorio e una forte impronta legata al mondo dell’associazionismo e del volontariato" si legge nella nota. La lista è stata approvata all’unanimità dalla direzione comunale Pd nei giorni scorsi. I primi nell’elenco di nomi sono Maria Saragoni, 66 anni, dirigente scolastica delle Carchidio-Strocchi cioè l’istituto comprensivo ‘Giancarlo Cerini’, e il medico di medicina generale Daniele Morini, 45 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla dirigente scolastica al medico. Ecco la lista Pd con Massimo Isola Notizie correlate Puglia, scandalo nella sanità: ecco come venivano aggirate le liste d’attesa, arrestato dirigente medicoUn dirigente medico in servizio in una Asl della regione Puglia è stato licenziato al termine di un’indagine condotta dai carabinieri del Nas di... Sicurezza scolastica a Napoli, la dirigente del Marie Curie a Ponticelli: controlli periodici con metal detector tranquillizzano alunni e personale nelle aree a rischioLa misura rientra nelle disposizioni del Ministero dell’Interno, che ha rafforzato la sicurezza scolastica attraverso una circolare dedicata. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dalla dirigente scolastica al medico. Ecco la lista Pd con Massimo Isola; Elezioni a Faenza, il Partito democratico schiera 24 candidati a sostegno della ricandidatura di Massimo Isola; Faenza, il PD presenta la lista per Massimo Isola: 24 nomi tra continuità e innovazione. Scuola e Sanità in evidenza; Faenza il PD punta su 24 esperti per rilanciare Isola. Il Pd di Faenza presenta la lista a sostegno del candidato sindaco Massimo Isola: «Sanità e scuola come priorità»Scelti 24 nomi, tra riconferme e nuove entrate. Alla guida Marta Saragoni (già dirigente scolastica) e Daniele Morini, medico di famiglia. ravennaedintorni.it Il Podestà della giostra del Palio del Niballo, Cristian Malavolti, si è candidato nella lista civica "Faenza Pop" a sostegno di Massimo Isola sindaco. Malavolti, domenica 19 aprile, ha presentato il suo programma per rinnovare il Palio del Niballo nella sala delle facebook