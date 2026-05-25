Evento di yoga | dall' oscurità alla luce
Un evento di yoga si svolge nel Lago di Garda, presso il Waikiki Ranch, con la partecipazione di cavalli. La sessione si concentra sulla connessione tra le forze invisibili che influenzano l’esperienza interiore, chiamate Guna.
Nella quiete della natura del Lago di Garda, presso il Waikiki Ranch, e in presenza dei cavalli, ti accompagniamo in un viaggio attraverso le forze invisibili che guidano la nostra esperienza interiore: le Guna.• Tama è oscurità, inerzia, illusione. Il peso che ci blocca. Il velo che impedisce di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Naturale tendenza - Lezione di Yoga Terapia con Edoardo
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Un Maggio così non lo avete mai visto! Ogni evento è unico e diverso dall’altro… tra yoga, pittura e antropologia Sei curioso di saperne di più?? Ovviamente siamo anche aperti regolarmente per gli aperitivi più belli della riviera #eventi #coriano #y facebook
Per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga, il Consolato Generale dell’India a Milano ( @CGIMilan) ha organizzato una pratica yoga gratuita all’Arco della Pace, nella giornata di sabato 13 giugno dalle ore 9 Registrazione gratuita ? eventiatmilano.it/ x.com
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