Evento di yoga | dall' oscurità alla luce

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento di yoga si svolge nel Lago di Garda, presso il Waikiki Ranch, con la partecipazione di cavalli. La sessione si concentra sulla connessione tra le forze invisibili che influenzano l’esperienza interiore, chiamate Guna.

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Nella quiete della natura del Lago di Garda, presso il Waikiki Ranch, e in presenza dei cavalli, ti accompagniamo in un viaggio attraverso le forze invisibili che guidano la nostra esperienza interiore: le Guna.• Tama è oscurità, inerzia, illusione. Il peso che ci blocca. Il velo che impedisce di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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