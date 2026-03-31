Il Quartetto Lyskamm, formazione italiana con una consolidata attività musicale all’estero e vincitrice di premi internazionali, si esibirà sabato 18 aprile al Barco Teatro. Il concerto prevede un programma caratterizzato da brani che alternano momenti di grande intensità a passaggi più lirici, offrendo al pubblico una serata ricca di emozioni.

Sabato 18 aprile il Quartetto Lyskamm, formazione italiana con una importante attività concertistica in ambito internazionale, vincitore di prestigiosi premi e riconoscimenti, approda sul palco di Barco Teatro per proporre al pubblico un concerto molto intenso, carico di emozioni e liriche sonorità. Introduzione all'ascolto a cura di Carlo Emilio Tortarolo. - Franz Schubert (1797-1828), "Quartettsatz"- Anton Webern (1883-1945), "6 Bagatelle"- Franz Schubert, "La morte e la fanciulla" . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Quartetto Lyskamm: "Lampi di luce e oscurità"

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