I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna tra il 27 aprile al 3 maggio 2026

Da venerdì 27 aprile a giovedì 3 maggio 2026, Bologna si anima di eventi e appuntamenti che coinvolgono diversi ambiti, tra cultura, musica e spettacoli. La città si prepara ad accogliere una serie di iniziative organizzate nelle varie location, offrendo occasioni di intrattenimento e partecipazione per residenti e visitatori. Questa settimana rappresenta un momento di attività intensa, con programmi che spaziano dall’intrattenimento alle manifestazioni pubbliche.

Bologna, 27 aprile 2026 – La città si prepara a vivere una settimana straordinaria, sospesa tra gli ultimi giorni di aprile e l’alba di maggio. Con l’arrivo del ponte per la Festa dei Lavoratori, il calendario si fa fitto, offrendo un mix sapiente tra la grande musica internazionale, il cantautorato d’autore e l'arte d'avanguardia. Che siate alla ricerca di un’emozione rock, di un pomeriggio magico con i più piccoli o di un ultimo sguardo a mostre di respiro mondiale in chiusura, Bologna conferma la sua vocazione di capitale della cultura. Rüfüs Du Sol all’Unipol Arena . Per gli amanti dell’elettronica, l’appuntamento dell’anno è a Casalecchio di Reno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna tra il 27 aprile al 3 maggio 2026 The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprileBologna, 30 marzo 2026 – La città si prepara a un’altra settimana di straordinario fermento culturale, trasformandosi in un palcoscenico a cielo... Bologna, cosa fare dal 16 al 22 marzo: 10 appuntamenti da non perdereBologna, 16 marzo 2026 – Bologna si prepara a un’altra settimana di fermento creativo che trasforma la città in un unico, grande palcoscenico diffuso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna tra il 27 aprile al 3 maggio 2026; Portale - Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere; CLASSICAdaFilla | Maggio. I 10 eventi da non perdere a Bologna dall'8 al 14 dicembreBologna, 8 dicembre 2025 - Inizia una nuova settimana e Bologna si accende con un cartellone di eventi che, come sempre, non delude. Tra l'8 e il 14 dicembre, il capoluogo emiliano offre un perfetto ... ilrestodelcarlino.it Feste tipiche e sagre questo weekend: i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia RomagnaTra piatti della tradizione, musica dal vivo, street food, funghi primaverili, beer fest, intrattenimento per grandi e piccoli, si festeggia la Festa della Liberazione e la primavera all'aria aperta ... ilrestodelcarlino.it Tra la via Emilia e il West, a Ozzano nell’Emilia, subito fuori Bologna, c’è una struttura di recente costruzione, dai... Leggi l'articolo #RicercaMedica - facebook.com facebook Chi è l’81enne con la bandiera ucraina allontanato dal corteo di Bologna x.com