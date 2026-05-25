Evaporato l’effetto referendum Delusione Venezia per i progressisti

Notizia in breve

Le amministrative di domenica e lunedì si sono concluse senza il raggiungimento del quorum previsto per il referendum. La partecipazione alle urne è risultata inferiore alle aspettative e la consultazione referendaria non si è validamente svolta. La mancata affluenza ha portato alla evaporazione dell’effetto referendario, lasciando delusi i sostenitori di alcune forze politiche che avevano puntato sull’esito della consultazione. La campagna elettorale si era intensificata nelle ultime ore, assumendo un rilievo che ora si è dissolto.