Evaporato l’effetto referendum Delusione Venezia per i progressisti

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le amministrative di domenica e lunedì si sono concluse senza il raggiungimento del quorum previsto per il referendum. La partecipazione alle urne è risultata inferiore alle aspettative e la consultazione referendaria non si è validamente svolta. La mancata affluenza ha portato alla evaporazione dell’effetto referendario, lasciando delusi i sostenitori di alcune forze politiche che avevano puntato sull’esito della consultazione. La campagna elettorale si era intensificata nelle ultime ore, assumendo un rilievo che ora si è dissolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ribaltone non c’è stato a Venezia, che rimane in mano alle destre, e i progressisti perdono (male) dopo 12 anni Reggio Calabria Una tornata elettorale, quella delle comunali di domenica e lunedì, che si era caricata nelle ultime ore di campagna elettorale di significato politico. Con il sapore di quello che avrebbe dovuto essere un test anche per il governo nazionale. I fari del campo progressista erano tutti puntati su due caselle: Venezia e Reggio Calabria. Ma il ribaltone non c’è stato a Venezia, che rimane in mano alle destre, e i progressisti perdono (male) dopo 12 anni Reggio Calabria. “E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”, commenta laconica la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

evaporato l8217effetto referendum delusione venezia per i progressisti
© Lanotiziagiornale.it - Evaporato l’effetto referendum. Delusione Venezia per i progressisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum, delusione Fi per la sconfitta: voto politico ma avanti

Leggi anche: Referendum, per Marina Berlusconi “delusione per ‘no’ a riforma giustizia voluta dal Cav”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web