Referendum delusione Fi per la sconfitta | voto politico ma avanti

Roma, 23 mar. (askanews) – Grande delusione e sorpresa per un risultato clamoroso sia nell’affluenza, un record non previsto da nessun sondaggista, sia per il distacco del No sul Sì, oltre sette punti, due milioni in termini di voti. È il clima in Forza Italia nel giorno della sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, battaglia storica di Silvio Berlusconi, che dopo quattro passaggi in Parlamento senza una sbavatura viene bocciata sotto i colpi di quello che, si riconosce, è stato un “voto politico e non sul merito della riforma”. L’alta affluenza che, nelle analisi dei sondaggisti avrebbe favorito i Sì, con le ore è cresciuta oltre ogni previsione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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