Referendum per Marina Berlusconi delusione per ‘no’ a riforma giustizia voluta dal Cav

(Adnkronos) – Delusione per Marina Berlusconi dopo la vittoria del 'no' al referendum sulla giustizia. Nessun commento ufficiale. Ma a chi ha avuto modo di sentire nelle ultime ore la presidente di Fininvest, avrebbe espresso il suo rammarico per la mancata affermazione del sì sulla riforma della giustizia voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra. Nel week end la primogenita del Cav aveva avuto sentore di una rimonta dei 'no' ma la bocciatura della riforma, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, non implica nessuna responsabilità nei confronti di Forza Italia e del suo segretario nazionale, Antonio Tajani, che si è impegnato in prima persona e ha fatto tutto il possibile per il sì. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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