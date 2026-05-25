Evacuazione all’Ikea Più vapore da un forno scatta subito l’allarme

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un allarme è scattato in un negozio Ikea a causa di un problema tecnico con un forno che ha prodotto molto vapore. Il personale ha immediatamente invitato i clienti a evacuare, consigliando di raggiungere l’uscita di sicurezza più vicina e di lasciare i carrelli. Non sono stati riportati feriti o altre complicazioni. La situazione è stata gestita prontamente con l’evacuazione del locale.

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"Attenzione, lasciate subito lo stabile per un problema tecnico, raggiungete l’uscita di sicurezza più vicina a voi lasciando i carrelli. I bambini del centro giochi sono già in sicurezza con il nostro personale". Così ieri mattina è stata evacuata l’Ikea in soli tre minuti. Alle 11.10 una voce perentoria al microfono ha avvisato la clientela e il personale dipendete che si era attivato un allarme e per ragioni di sicurezza tutti dovevano uscire dall’edificio. Alla lettera le persone presenti hanno seguito le indicazioni aiutate dal personale Ikea e si sono precipitate di corsa fuori, raggruppandosi nel parcheggio. Nessuna scena di panico, c’era per lo più curiosità di capire che cosa fosse successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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