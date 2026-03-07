Palazzina lesionata le crepe fanno scattare l' allarme A Ostia scatta l' evacuazione

Nel primo pomeriggio di oggi, a Ostia, otto famiglie e quattro strutture ricettive sono state evacuate da una palazzina di Corso Regina Maria Pia 29 a causa di crepe che hanno provocato un cedimento strutturale. Le crepe sono state la causa immediata dell’intervento, che ha portato alla messa in sicurezza dell’edificio e alla temporanea uscita di persone e strutture dall’edificio lesionato.

Il provvedimenti è stato disposto dai vigili del fuoco. Nella palazzina otto appartamenti e 4 b&b Otto nuclei familiari e quattro strutture ricettive svuotate d'urgenza. È questo il bilancio dell'evacuazione scattata nel primo pomeriggio di oggi in Corso Regina Maria Pia 29, a Ostia, a causa di un preoccupante cedimento strutturale. Mentre due famiglie hanno già richiesto assistenza alloggiativa alle strutture comunali, le altre hanno trovato sistemazione autonoma. Risultano vuoti, al momento del provvedimento, i quattro Bed & Breakfast presenti nello stabile. L'emergenza è scattata intorno alle 13:00, quando la vista di profonde e vistose lesioni sulla parte superiore della palazzina ha spinto i residenti a chiamare i soccorsi.