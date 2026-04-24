La Francia e il Regno Unito hanno firmato un accordo di tre anni per affrontare i flussi di migranti che attraversano la Manica. La collaborazione tra i due Paesi prevede investimenti con un costo complessivo di 760 milioni di euro, destinati a bloccare i barconi e rafforzare i controlli lungo la rotta. La firma arriva in un momento di crescente attenzione sulla questione dei migranti e della gestione dei confini.

Ci sono immagini che valgono più di cento dibattiti televisivi. Ieri la Reuters ha diffuso le fotografie della firma di un accordo bilaterale sulla lotta all’immigrazione illegale, scattate in un centro della polizia francese vicino a Dunkerque. Si vedono il ministro degli Interni di casa, Laurent Nuñez, un ufficiale della marina francese e una sorridente signora asiatica, Shabana Mahmood, avvocato e figlia di pakistani, ministro degli interni di Sua Maestà, primo dirigente donna musulmano del partito laburista. La signora Mahmood ha appena firmato un nuovo accordo triennale in base al quale il Regno Unito finanzierà la Francia perché eviti al massimo l’attraversamento della Manica da parte dei clandestini e dei mercanti di esseri umani.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Francia e Regno Unito fanno il prezzo. Bloccare i barconi costa 760 milioni

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