europa se ne va

Europa, descritta come una principessa fenicia, viene raccontata come figlia di un re e protagonista di un mito in cui Zeus la vede su una spiaggia oggi considerata libanese. La narrazione si concentra su questa figura mitologica, senza approfondire altri dettagli o interpretazioni. La storia si presenta come un frammento di un racconto più ampio, lasciando intendere un legame tra la figura di Europa e il mito greco.

La fine del mondo È facile immaginarsela, Europa: non vuole più sentirsi tirare in ballo. L'editoriale di Gennaro Serio sul numero 5 della Fine del mondo La fine del mondo È facile immaginarsela, Europa: non vuole più sentirsi tirare in ballo. L'editoriale di Gennaro Serio sul numero 5 della Fine del mondo Europa era una principessa fenicia, figlia di un re. Dalle sue parti si trovò a passare un greco, Zeus, il quale la vide su un’assolata spiaggia che oggi diremmo libanese, intenta a cogliere fiori con le sue ancelle, e se ne innamorò. Travisato da toro bianco – non so in che modo tale travestimento avrebbe dovuto renderlo più discreto –, il dio si avvicinò alla donna che, ingannata dalla mansuetudine dell’animale, lo accolse e finì per montargli sul dorso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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