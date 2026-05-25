Alcune aziende cinesi hanno acquistato fabbriche di produttori europei di automobili, tra cui uno stabilimento tedesco di Volkswagen. Questa operazione rappresenta un cambiamento nel settore automobilistico europeo, con investimenti stranieri che portano alla proprietà di impianti precedentemente gestiti da marchi storici del continente. La transazione coinvolge più impianti e riflette le dinamiche di mercato tra le aziende cinesi e i produttori europei di veicoli.

Quando la fabbrica tedesca diventa occasione per il concorrente cinese. C’è un’immagine che vale più di molti rapporti industriali: Volkswagen, simbolo stesso della potenza manifatturiera tedesca, costretta a ridurre capacità produttiva, chiudere stabilimenti, ripensare il proprio modello e, nello stesso tempo, trattare con un costruttore cinese di auto elettriche per la cessione o l’utilizzo di un impianto europeo. Non è solo una notizia aziendale. È un segnale storico. Per decenni l’industria automobilistica europea ha guardato alla Cina come a un grande mercato di sbocco, una piattaforma produttiva a basso costo, un territorio da educare tecnologicamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Europa dell’auto, fine di un’epoca: gli allievi cinesi comprano le fabbriche dei maestri Volkswagen

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