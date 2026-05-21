Auto cinesi in Europa | modelli fabbriche strategie

Sempre più automobili provenienti dalla Cina arrivano nei mercati europei. Diversi produttori cinesi hanno aperto nuove fabbriche nel continente e lanciano modelli che si rivolgono a diverse fasce di prezzo. Le aziende europee si confrontano con queste nuove concorrenti, che puntano a crescere nel settore dell’auto. La presenza di veicoli cinesi si espande anche attraverso accordi commerciali e investimenti nelle reti di distribuzione locali. Le strategie adottate variano in base alle esigenze di mercato e alla normativa vigente in Europa.

Rare apparizioni fino a non poco tempo fa, le auto dei marchi cinesi sono oggi diventate un incontro frequente nel panorama delle nostre strade. Il fenomeno, oltre che visibile, è anche confortato dai numeri. Nel 2025, l’insieme dei costruttori del Paese asiatico ha conquistato sui mercati europei (comprendendo nel conteggio anche Regno Unito, Svizzera e Norvegia, che non fanno parte della Ue) una quota di mercato pari al 6%, con punte del 14% in Norvegia, nazione dai piccoli numeri assoluti, ma con un livello di elettrificazione elevatissimo (le Bev sono arrivate al 96% delle immatricolazioni), del 10% in Gran Bretagna (primo mercato europeo per volumi di auto cinesi) e dell’8-9% in Spagna e Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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