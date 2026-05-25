Eurolega 2026 | complimenti a Olympiacos ‘regina’ Final Four
L'Olympiacos ha conquistato il titolo di campione d'Europa nella Final Four di Eurolega 2026. La squadra greca ha vinto la competizione, conclusa ieri, in modo meritato. La vittoria si è svolta in un contesto di grande spettacolo e tensione, con la squadra che ha dimostrato determinazione e abilità sul campo. La finale ha visto l'Olympiacos emergere come la miglior formazione della stagione, chiudendo così un percorso di successi nella competizione continentale.
L’Olympiacos sul tetto d’Europa: un meritato successo, quello di ieri, nella favolosa e avvincente Eurolega 2026 (Final Four). Un trionfo realizzato, a nostro giudizio, grazie a una stagione semplicemente straordinaria. Intensità, identità, difesa feroce e una mentalità da veri campioni hanno permesso al club del Pireo di conquistare l’Eurolega 2026, scrivendo un’altra pagina epica della propria storia cestistica. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi: l’Olympiacos era la nostra favorita al titolo. E ieri sera contro il Real è stata un’altra performance vincente e convincente. Un successo meritatissimo per l’appunto, costruito giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Notizie e thread social correlati
Eurolega, playoff: Fenerbahce, Olympiacos e Pana vanno sul 2-0. Final Four a un passoNella seconda settimana dei playoff di Eurolega, Olympiacos, Fenerbahce e Panathinaikos hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, portandosi...
Eurolega, l'Olympiacos travolge ancora il Monaco e va alle Final FourL'Olympiacos Pireo ha vinto la partita contro il Monaco, qualificandosi per le Final Four di Eurolega.
Temi più discussi: EuroLeague Final Four 2026: la programmazione Sky e NOW; Final Four Eurolega Basket 2026: squadre, calendario, favoriti e dove vedere; SERGIO SCARIOLO AGGUANTA LA FINALE DI EUROLEGA CON LA SUA REAL MADRID; Eurodevotion, 9 anni di Final 4: Oaka 2026 chiude un cerchio.
MATCH THREAD: Rytas Vilnius - Tenerife [FIBA Champions League Final Four, Semifinals] reddit
- In questo 2026 hanno avuto il terzo miglior record della lega, e la miglior difesa in assoluto - Negli ultimi due mesi hanno vinto l'80% delle partite giocate - Ai playoff hanno il secondo miglior attacco, la seconda miglior difesa, e sono quelli con le percentuali d facebook
Dove vedere in tv la Final Four di Eurolega 2026: orari semifinali e finale, programma, streamingPuò esserci una Final Four in Grecia con una squadra che non è quella di casa? Sì, se il Panathinaikos è stato battuto dal Valencia nei quarti e così, a ... oasport.it
Pronostici Basket Eurolega Final Four: la guida completa con programma, squadre, analisi e favoriti per la vittoria finaleFinal Four Eurolega 25-26: Programma completo e guida tv Stanno arrivando le Final Four di Eurolega 2025-2026, siamo al gran finale della principale competizione di pallacanestro europea con in gioco ... betitaliaweb.it