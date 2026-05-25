L'Olympiacos ha conquistato il titolo di campione d'Europa nella Final Four di Eurolega 2026. La squadra greca ha vinto la competizione, conclusa ieri, in modo meritato. La vittoria si è svolta in un contesto di grande spettacolo e tensione, con la squadra che ha dimostrato determinazione e abilità sul campo. La finale ha visto l'Olympiacos emergere come la miglior formazione della stagione, chiudendo così un percorso di successi nella competizione continentale.

L’Olympiacos sul tetto d’Europa: un meritato successo, quello di ieri, nella favolosa e avvincente Eurolega 2026 (Final Four). Un trionfo realizzato, a nostro giudizio, grazie a una stagione semplicemente straordinaria. Intensità, identità, difesa feroce e una mentalità da veri campioni hanno permesso al club del Pireo di conquistare l’Eurolega 2026, scrivendo un’altra pagina epica della propria storia cestistica. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi: l’Olympiacos era la nostra favorita al titolo. E ieri sera contro il Real è stata un’altra performance vincente e convincente. Un successo meritatissimo per l’appunto, costruito giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Eurolega 2026: complimenti a Olympiacos ‘regina’ Final Four

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