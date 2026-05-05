Eurolega l' Olympiacos travolge ancora il Monaco e va alle Final Four

L'Olympiacos Pireo ha vinto la partita contro il Monaco, qualificandosi per le Final Four di Eurolega. La gara si è svolta a Montecarlo il 5 maggio 2026. Con questa vittoria, la squadra greca è la prima a entrare nella fase finale del torneo, che si disputerà ad Atene dal 22 al 24 maggio, presso il palazzetto di proprietà del Panathinaikos.

Montecarlo, 5 maggio 2026 - L’Olympiacos Pireo è la prima squadra a staccare un biglietto per partecipare alle Final Four di Eurolega, che si terranno proprio ad Atene (ma ad OAKA, campo di casa del Panathinaikos) dal 22 al 24 maggio prossimi. La compagine ellenica ha sfruttato il primo match point a disposizione e, dopo aver portato la serie sul 2-0 nei due match casalinghi, ha chiuso definitivamente i conti battendo il Monaco anche alla Gaston Salle Medecin Arena con un perentorio 105-82. Una vittoria maturata al termine di un match a senso unico: gli uomini di coach Bartzokas non hanno infatti perso tempo e, dopo aver chiuso a +9 il quarto d’apertura (26-17), hanno dato un’ulteriore e già decisiva mandando a bersaglio ben 35 punti nei secondi 10’ di gara (a fronte dei 23 subiti).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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