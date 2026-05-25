Esulta Mirko Boschetti a Cervia

Notizia in breve

Mirko Boschetti ha vinto le elezioni e sarà il nuovo sindaco di Cervia. Ha ringraziato tutti per il risultato, definendolo molto emozionante. Ha aggiunto che da domani governarà per tutta la città, con cuore, responsabilità e impegno. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vittoria o sul processo elettorale.