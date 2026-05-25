Esulta Mirko Boschetti a Cervia

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mirko Boschetti ha vinto le elezioni e sarà il nuovo sindaco di Cervia. Ha ringraziato tutti per il risultato, definendolo molto emozionante. Ha aggiunto che da domani governarà per tutta la città, con cuore, responsabilità e impegno. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vittoria o sul processo elettorale.

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"Grazie a tutti e a tutte per questo risultato che mi emoziona molto. Da domani sarò il sindaco di tutta la città! Con il cuore, con responsabilità e con tutto l’impegno possibile per Cervia". Così Mirko Boschetti, vincitore delle elezioni a Cervia con la coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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