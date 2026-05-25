Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 25 maggio 2026

Notizia in breve

Alle ore 20,30 di oggi, lunedì 25 maggio 2026, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. Nessuna informazione sui numeri vincenti o sui vincitori è stata comunicata. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i cinque numeri estratti.