Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 25 maggio 2026
Alle ore 20,30 di oggi, lunedì 25 maggio 2026, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. Nessuna informazione sui numeri vincenti o sui vincitori è stata comunicata. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i cinque numeri estratti.
Estrazione VinciCasa oggi 25 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 24 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 23 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 22 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 21 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 20 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 25 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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