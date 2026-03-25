Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 25 marzo 2026

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 20,30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati estratti cinque numeri su quaranta, che determinano i vincitori del premio in palio. Questa estrazione rappresenta uno degli appuntamenti settimanali dedicati a chi desidera tentare la fortuna per aggiudicarsi una casa. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione.

Estrazione VinciCasa oggi 25 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 24 MARZO 2026 ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 ESTRAZIONE 22 MARZO 2026 ESTRAZIONE 21 MARZO 2026 ESTRAZIONE 20 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 25 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 25 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 25 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 25 febbraio 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Tutti gli aggiornamenti su Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 22 marzo; VinciCasa, nessun ‘5’: il sogno della casa resta sospeso; VinciCasa premia Roma, al fortunato una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 24 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 24 marzo 2026: numeri vincenti estratti martedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione numero 83 del 2026Win for Life VinciCasa, l’estrazione di martedì 24 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma distribuisce premi sulle altre categorie. gioconews.it Estrazione Vincicasa n. 79 di venerdì 20 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook