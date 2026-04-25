Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 25 aprile 2026

Oggi, 25 aprile 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione di VinciCasa. Nel concorso di questa sera sono stati estratti cinque numeri su quaranta, consentendo ai partecipanti di tentare la fortuna per vincere una casa. I numeri vincenti sono stati resi noti subito dopo l’estrazione, che si è tenuta come ogni settimana nel consueto appuntamento serale.

Estrazione VinciCasa oggi 25 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 25 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 24 APRILE 2025 ESTRAZIONE 23 APRILE 2026 ESTRAZIONE 22 APRILE 2026 ESTRAZIONE 21 APRILE 2026 ESTRAZIONE 20 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 25 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 25 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 25 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 25 marzo 2026 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 aprile; VinciCasa: centrati quattro ‘4’ nel concorso del 22 aprile; VinciCasa premia Albano Laziale (RM), al fortunato una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 aprile. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 aprile 2026: i numeri vincentiScopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di venerdì 24 aprile 2026. Resta aggiornato sui ... lastampa.it Estrazione Vincicasa n. 114 di venerdì 24 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook