Estrazione Million Day di oggi 25 maggio 2026 | i numeri vincenti di lunedì
L’estrazione del Million Day di oggi, 25 maggio 2026, si è svolta come di consueto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, senza variazioni rispetto alle modalità abituali. L’estrazione si è svolta alla stessa ora di ogni lunedì, con i numeri pubblicati subito dopo. Non sono stati segnalati problemi tecnici o irregolarità durante la sessione di oggi.
Estrazione Million Day oggi lunedì 25 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 25 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 25 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
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