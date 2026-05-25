Estrazione Million Day di oggi 25 maggio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, 25 maggio 2026, si è svolta come di consueto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, senza variazioni rispetto alle modalità abituali. L’estrazione si è svolta alla stessa ora di ogni lunedì, con i numeri pubblicati subito dopo. Non sono stati segnalati problemi tecnici o irregolarità durante la sessione di oggi.