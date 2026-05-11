Estrazione Million Day di oggi 11 maggio 2026 | i numeri vincenti di lunedì
L'estrazione del Million Day di oggi, lunedì 11 maggio 2026, si è svolta come ogni giorno in diretta. Sono stati estratti i numeri vincenti, confermati subito dopo, e resi noti ai giocatori. La pubblicazione avviene in tempo reale e i risultati sono disponibili immediatamente al termine del sorteggio. Questa è la consueta procedura giornaliera per il gioco del Million Day, con numeri diffusi attraverso vari canali ufficiali.
Estrazione Million Day oggi lunedì 11 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 11 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 11 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026
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