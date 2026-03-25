estra approvati i risultati di bilancio al 31 dicembre 2025

Il consiglio di amministrazione di Estra ha dato l’ok ai risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025. I dati sono stati ufficialmente approvati e rendicontati, senza dettagli aggiuntivi pubblicati in questa nota. La comunicazione riguarda esclusivamente l’approvazione dei numeri del bilancio al termine dell’anno fiscale 2025.

I numeri che hanno avuto il via libera dal consiglio d'amministrazione: ricavi totali a circa 1,2 miliardi di euro, Ebitda pari a 155,2 milioni di euro, utile netto a 37,9 milioni di euro Il consiglio di amministrazione di Estra ha approvato i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025. Nel corso del 2025 il Gruppo ha conseguito ricavi in linea con l’esercizio precedente, mantenendo una solida capacità operativa e proseguendo con determinazione nel proprio percorso di sviluppo industriale. Nel corso dell’anno è stato avviato un rafforzamento degli investimenti a supporto dello sviluppo industriale. Gli interventi hanno riguardato l’evoluzione dei sistemi informativi, il miglioramento dei processi operativi, lo sviluppo commerciale e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione gas. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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