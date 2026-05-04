Estra chiude l' esercizio 2025 con oltre 14 milioni di dividendi e investimenti record

Nel 2025, l'azienda ha distribuito più di 14 milioni di euro di dividendi ai propri azionisti, segnando un risultato significativo. Parallelamente, gli investimenti realizzati durante l’anno hanno raggiunto livelli mai registrati prima, nonostante le sfide di un settore energetico soggetto a continui cambiamenti e incertezze. I dati economici mostrano una crescita stabile e una solidità che si riflette nei numeri ufficiali pubblicati.

Estra chiude il 2025 con un livello di investimenti senza precedenti e risultati economici solidi, in un contesto energetico caratterizzato da un'incertezza costante. L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio e la destinazione dell'utile, deliberando la distribuzione di dividendi per oltre 14,1 milioni di euro, pari a 0,062 euro per azione. I risultati consolidati evidenziano ricavi per 1.198,3 milioni di euro, un EBITDA di 155,2 milioni e un utile netto di 37,9 milioni. Nel corso dell'anno il gruppo ha realizzato investimenti e attività di sviluppo per oltre 260 milioni di euro, il dato più alto nella sua storia. Le risorse...🔗 Leggi su Iltempo.it

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