Longevità la scienza fissa i requisiti per le Zone Blu | Sardegna tra i modelli

Le Zone Blu sono aree del mondo riconosciute per l’elevata longevità delle loro popolazioni. La scienza ha stabilito requisiti specifici e misurabili per ottenere questo riconoscimento, eliminando così il metodo empirico e soggettivo. Tra le regioni candidate si trova anche una località italiana, nota per la sua lunga vita media. Da ora in poi, le aree interessate dovranno presentare dati concreti per essere considerate vere e proprie Zone Blu.

(Adnkronos) – Stop al 'fai da te' delle Zone Blu. Le aree del mondo che aspirano a essere riconosciute 'case della longevità' dovranno dimostrare di avere requisiti "precisi e misurabili" fissati dalla scienza. A proporre "criteri rigorosi" per definire le Blue Zones è un team internazionale di ricercatori esperti in demografia, invecchiamento e validazione dell'età,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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