Estate Fiorentina | oltre 1.200 eventi la cultura protagonista in tutta la città

Da giugno a settembre, Firenze ospiterà oltre 1.200 eventi culturali distribuiti in tutta la città. La programmazione comprende spettacoli, festival, progetti e appuntamenti speciali, che si svolgeranno in vari quartieri. La manifestazione durerà quattro mesi, coinvolgendo teatri, piazze e spazi pubblici. La città si anima con eventi dedicati a diverse forme artistiche, offrendo un calendario ricco di iniziative per cittadini e visitatori.

Quattro mesi di spettacoli, festival, progetti culturali e appuntamenti speciali animeranno Firenze dal 1° giugno al 30 settembre. L’edizione 2026 si annuncia come la più ricca di sempre: 115 progetti, 162 associazioni coinvolte e 11 spazi estivi diffusi nei quartieri.Anche quest’anno è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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