Iniziative culturali nel prossimo biennio dal Comune 190mila euro per la realizzazione di festival e rassegne

L'assessore Acerbi: “E’ solo una parte dell’investimento annuale dell’Ente che sul fronte degli eventi stanzia oltre 1 milione di euro” Il Comune di Cesena rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura sul territorio, puntando su una collaborazione attiva tra pubblico e privato, coinvolgendo associazioni, enti del terzo settore e operatori delle Industrie Culturali e Creative (Icc). A questo proposito, sul portale Cesena Cultura è stato pubblicato un avviso relativo al sostegno della realizzazione di iniziative culturali in città per le annualità 2026 e 2027, mettendo a disposizione contributi economici e spazi comunali.... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Una raccolta di contenuti su Iniziative culturali

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