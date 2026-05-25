Estate alla Casina di Raffaello
Dal 6 giugno al 29 agosto, Casina di Raffaello offre alle famiglie e ai bambini la possibilità di vivere la città anche d’estate con il programma di Sabato d’Estate - Summer Saturday.Ogni sabato mattina (a eccezione del 15 e del 22 agosto), nel cuore di Villa Borghese, si terranno visite. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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