Durante la settimana dal 2 al 7 aprile 2026, la Casina di Raffaello, situata a Villa Borghese, ospiterà iniziative dedicate ai bambini dedicate alla primavera e alla Pasqua. L’evento prevede laboratori creativi e letture animate, offrendo attività pensate per coinvolgere i più giovani in un'atmosfera di festa e scoperta. La manifestazione si svolge all’interno di uno spazio dedicato all’arte e alla cultura per i bambini.

Cosa: Speciale Primavera e L’Atelier di Pace, laboratori creativi e letture animate. Dove e Quando: Casina di Raffaello (Villa Borghese), dal 2 al 7 aprile 2026. Perché: Un programma ludico-educativo che intreccia la natura con il genio di Picasso, Balla e Depero. La Casina di Raffaello, l’incantevole spazio arte e creatività di Roma Capitale situato nel cuore pulsante di Villa Borghese, si prepara ad accogliere aprile con un palinsesto ricco di appuntamenti dedicati ai più piccoli. Gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, il centro propone per il periodo pasquale una serie di attività che trasformano l’apprendimento in un gioco visivo e tattile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Primavera e Pasqua alla Casina di Raffaello: l’arte a misura di bambino

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