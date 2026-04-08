Dal 11 aprile al 10 maggio, presso la Casina di Raffaello a Roma, si svolgono laboratori dedicati ai bambini. La struttura, situata all’interno di Villa Borghese, propone ogni fine settimana attività creative e letture animate pensate per le famiglie con bambini. L’iniziativa mira a coinvolgere i più piccoli in esperienze artistiche e culturali durante il periodo primaverile.

Ogni fine settimana, la Casina di Raffaello, un importante spazio dedicato all’arte e alla creatività di Roma Capitale situato nel suggestivo contesto di Villa Borghese, offre alle famiglie con bambine e bambini un ricco programma di laboratori e letture animate. Queste attività sono progettate per consentire ai partecipanti di vivere esperienze ludico-educative, mirate a sviluppare abilità manipolative ed espressive, stimolando al contempo l’immaginazione creativa. A comunicarlo è Zetema in una nota ufficiale. Laboratori del Sabato: Storie di Crescita. Le attività del sabato sono incentrate su storie che accompagnano i bambini nella loro crescita: racconti di bambine e bambini che esplorano la scoperta di sé, dando voce alle proprie emozioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: alla Casina di Raffaello di Roma laboratori per bambini dall’11 aprile al 10 maggio

Cultura: prorogate al 22 febbraio le due mostre a Casina di Raffaello a RomaLe mostre a Casina di Raffaello prorogate fino al 22 febbraio 2026 offrono un'esperienza educativa unica.

Casina di Raffaello: Laboratori e LettureCosa: Laboratori creativi, letture animate e la mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone, per bambine e bambini dai 2 agli 11 anni.

Temi più discussi: Pasqua alla Casina di Raffaello: laboratori e letture per bambini a Villa Borghese; Casina di Raffaello, attività dall’11 aprile al 10 maggio 2026; Primavera e Pasqua alla Casina di Raffaello: l’arte a misura di bambino; CASINA DI RAFFAELLO Attività Per Famiglie E Bambini Dall’11 Aprile Al 10 Maggio 2026.

Casina di Raffaello, nuove attività per bambini e parata di CarnevaleDa sabato 8 febbraio l’offerta didattica di Casina di Raffaello lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema ... romatoday.it

Casina di Raffaello, il nuovo programma di attività per bambini nel verde di Villa BorgheseNei mesi di novembre, dicembre e gennaio, Casina di Raffaello lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema ... romatoday.it

Abbiamo appena festeggiato il ventennale di Casina di Raffaello - Ludoteca a Villa Borghese con un weekend da record e numeri che raccontano una storia bellissima nel cuore di Villa Borghese: - di attività (2006-2026) - + pre - facebook.com facebook