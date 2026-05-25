Una forte esplosione ha interessato un’azienda di cosmetici, provocando un incendio che ha coinvolto la struttura. L’esplosione è stata seguita da un boato udibile a centinaia di metri di distanza. Le fiamme sono divampate subito dopo, causando danni all’edificio e creando panico tra i residenti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e accertare le cause dell’incidente.

Prima una forte esplosione, seguita da un boato avvertito distintamente anche a centinaia di metri di distanza. Poi una densa colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo, accompagnata da una serie di altri piccoli scoppi. Un pomeriggio di apprensione quello vissuto ieri a Corsico, nella zona industriale della città, dove intorno alle 14.30 è divampato un incendio all’interno della " Vitalfarco Hair Cosmetics ", in via Canova 8. Sul posto sono intervenute tempestivamente sette squadre dei vigili del fuoco di Milano, supportate anche dal nucleo specializzato Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), poiché la reazione all’acqua di alcuni prodotti cosmetici contenenti ammoniaca ha provocato diverse micro esplosioni durante le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esplosione, boato e paura. Azienda di cosmetici in fiamme

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