FOTO Fiamme in un’azienda rifiuti | paura a Forchia

Da anteprima24.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Forchia si è verificato un incendio in un’azienda dedicata al trattamento dei rifiuti. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 12:30 e le fiamme hanno provocato paura tra i residenti e gli operai presenti nel sito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Forchia, dove intorno alle 12:30 è divampato un rogo all’interno di un’azienda per il trattamento dei rifiuti. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Benevento e dal distaccamento di Bonea, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. I caschi rossi stanno lavorando con un’intensa attività di smassamento per domare completamente le fiamme ed evitare ulteriori propagazioni. Al momento non si segnalano ulteriori dettagli su eventuali danni o persone coinvolte, mentre proseguono le operazioni per riportare la situazione sotto controllo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - FOTO/ Fiamme in un’azienda rifiuti: paura a Forchia

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