FOTO Fiamme in un’azienda rifiuti | paura a Forchia

Oggi a Forchia si è verificato un incendio in un’azienda dedicata al trattamento dei rifiuti. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 12:30 e le fiamme hanno provocato paura tra i residenti e gli operai presenti nel sito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Forchia, dove intorno alle 12:30 è divampato un rogo all’interno di un’azienda per il trattamento dei rifiuti. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Benevento e dal distaccamento di Bonea, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. I caschi rossi stanno lavorando con un’intensa attività di smassamento per domare completamente le fiamme ed evitare ulteriori propagazioni. Al momento non si segnalano ulteriori dettagli su eventuali danni o persone coinvolte, mentre proseguono le operazioni per riportare la situazione sotto controllo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Fiamme in un’azienda rifiuti: paura a Forchia Notizie correlate Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul postoIncendio in azienda alla Green Mass Logistic di Castel Mella: in fiamme un cumulo di rifiuti in alluminio. Leggi anche: Rifiuti in fiamme nel terreno, alte lingue di fuoco e paura Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio a Solaro, fiamme in un capannone di un’azienda: vigili del fuoco in azione; Capannone in fiamme, incendio in un’azienda di materie plastiche; Investita da una fiammata improvvisa in azienda: operaia grave nel Milanese; Incendio in un'azienda, colonna di fumo visibile dalla A4. Incendio nella zona industriale di Forchia: fiamme in un'azienda di rifiutiUn incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Forchia, interessando un’azienda di trattamento dei rifiuti. Le fiamme hanno coinvolto ... ilmattino.it Novedrate, fiamme in un’azienda di lavorazione dei metalli. Quaranta vigili del fuoco impiegati per spegnerloLe operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, coinvolgendo circa 40 vigili del fuoco con nove automezzi ... ilfattoquotidiano.it Le fiamme gialle hanno scoperto un articolato sistema di frode finalizzato alla creazione indebita di crediti d’imposta per importi milionari - facebook.com facebook #Torino, #incendio ditta trasporti a Beinasco: fiamme confinate e sotto controllo, escluso il coinvolgimento di persone. Dal mattino impegnati 46 #vigilidelfuoco, in corso lo spegnimento degli ultimi focolai e le operazioni di bonifica [ #19aprile 18:00] x.com