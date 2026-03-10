Forte esplosione a Napoli Est boato avvertito a chilometri di distanza

Martedì sera, nella zona orientale di Napoli, si è verificata un’esplosione in via Stadera. Il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza, scuotendo l’area e attirando l’attenzione dei residenti. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni causati dall’incidente. La zona è stata immediatamente teatro di interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Un forte boato ha scosso nella serata di martedì 10 marzo la zona orientale di Napoli. L'esplosione si è verificata nell'area di via Stadera, nel quartiere orientale della città, ed è stata avvertita anche a diversi chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni raccolte da fonti qualificate, la deflagrazione potrebbe essere stata causata dall'esplosione di un grosso petardo o di una bomba carta, ma sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle autorità. Palazzi che tremano e colonna di fumo. Il boato è stato talmente forte che molti residenti hanno raccontato di aver sentito tremare i palazzi per l'onda d'urto. Dalla zona dello scoppio, nei pressi di via Cupa del Principe, si è alzata una colonna di fumo nero visibile a distanza.