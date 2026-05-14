Il memorial Franco Chignoli La solidarietà va in rete con i campioni di domani

A Casnate con Bernate è iniziato il memorial Franco Chignoli, un torneo di calcio che coinvolge giovani atleti e appassionati. L’evento si svolge in un’area dedicata al calcio, con squadre di diverse età che si sfidano in un torneo amichevole. La manifestazione ha anche una componente di solidarietà, con promozione dell’inclusione e del rispetto tra i partecipanti. La competizione durerà alcuni giorni, coinvolgendo numerosi giovani in attività sportive.

Un vero e proprio mundialito di calcio. È al via a Casnate con Bernate il memorial Franco Chignoli. Sarà il centro sportivo Eracle in provincia di Como, ad ospitare, dal 22 al 24 maggio, la 5^ edizione del torneo internazionale a scopo benefico, riservato a squadre under 11, che, ogni anno, unisce sport d’élite, solidarietà e valorizzazione del territorio. Una kermesse unica nel suo genere, presentata nei giorni scorsi a Palazzo Lombardia alla presenza, fra gli altri, di Federica Picchi (sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani di Regione Lombardia), Alessandro Fermi (assessore Università, ricerca e innovazione Regione Lombardia) e degli ex giocatori professionisti Gianluca Zambrotta, comasco doc e padrino della manifestazione, Massimo Ambrosini, Giuseppe Bergomi e Filippo Galli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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