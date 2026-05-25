LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 6-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | romano costretto a vincere il 2° set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Berrettini conquista il secondo set, portandosi sul 6-5 dopo aver perso il primo 6-7. La partita tra i due tennisti prosegue sul Centrale di Roland Garros. Il romano deve vincere il secondo parziale per rimanere in gara. La sfida tra i due prosegue con scambi intensi e punti decisivi. La tensione si fa sentire mentre il punteggio si mantiene in equilibrio. La partita è ancora aperta, con il terzo set pronto a determinare il risultato finale.

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