Berrettini conquista il secondo set, portandosi sul 6-5 dopo aver perso il primo 6-7. La partita tra i due tennisti prosegue sul Centrale di Roland Garros. Il romano deve vincere il secondo parziale per rimanere in gara. La sfida tra i due prosegue con scambi intensi e punti decisivi. La tensione si fa sentire mentre il punteggio si mantiene in equilibrio. La partita è ancora aperta, con il terzo set pronto a determinare il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 6-5 In rete la volèe di dritto del magiaro. 40-15 Nastro e fuori il rovescio del magiaro. 30-15 Appunto, doppio fallo rischiando la seconda. 30-0 Seconda vincente, non la prima del romano che ha accorciato gli scambi drasticamente nel secondo parziale. 15-0 Manovra bene con il dritto e poi colpisce vincente in direzione anomala! Bravissimo! 5-5 Servizio e comodo dritto. 40-15 Rovescio vincente in corsa lungoriga. 30-15 Non passa il dritto del romano, di poco sotto il nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 6-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: romano costretto a vincere il 2° set

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