UFFICIALE – Salta una panchina in Serie A | c’è già il nome del sostituto

La Cremonese ha annunciato ufficialmente la separazione da Davide Nicola, che non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato stampa del club, che ha confermato la fine del rapporto con l’allenatore. È già stato annunciato anche il nome del suo sostituto, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Nicola. Si chiude ufficialmente l’era di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Attraverso un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, il club grigiorosso ha reso nota la decisione di sollevare il tecnico dall’incarico di guida della prima squadra. Una scelta figlia di un periodo complesso sul piano dei risultati, che ha spinto la dirigenza a optare per una scossa immediata nel tentativo di raddrizzare le sorti della stagione. Nonostante l’esonero, la società ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del tecnico piemontese durante la sua permanenza. Il club ha infatti espresso un sincero ringraziamento a Nicola e ai componenti del suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrate costantemente nel lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: UFFICIALE – Salta una panchina in Serie A: il sostituto ha già firmato

Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie Adi Redazione Inter News 24Calhanoglu piace al Galatasaray e in estate con la giusta offerta potrebbe partire.

Una raccolta di contenuti su UFFICIALE Salta una panchina in Serie A...

Temi più discussi: Empoli, ufficiale il nuovo esonero: salta anche la panchina di Alessio Dionisi; Eccellenza, salta la panchina del Lanusei: esonerato Alberto Piras; Serie B, il Cesena ha ufficializzato il nuovo allenatore; Quote allenatore esonerato Serie A: Nicola e Vanoli ad alto rischio.

È stato esonerato, ufficiale: salta la prima panchina in campionatoL’attuale sosta in corso è andata proprio in questo senso facendo registrare il primo esonero stagionale in Spagna, lì dove una società ha deciso di cambiare guida tecnica per dare una svolta ad un ... diregiovani.it

Pedullà: Serie A, salta una nuova panchina. La svolta è imminenteIl campionato italiano di Serie A, a nove giornate dal termine, è ancora molto incerto sia per quello che concerne la corsa all'Europa che conta (la Champions League) sia per la lotta salvezza. Divers ... msn.com

Non solo Lobotka e Vergara, un altro big del Napoli salta il Cagliari - facebook.com facebook

Trump si è offeso, salta il piano per Hormuz: il messaggio alla Nato x.com