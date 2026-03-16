Ternana UFFICIALE | esonerato Fabio Liverani | lo scenario per la panchina rossoverde

La Ternana calcio ha annunciato ufficialmente l’esonero di Fabio Liverani dalla guida della prima squadra. La società di via della Bardesca ha comunicato questa decisione senza ulteriori dettagli, rendendo nota la sostituzione del tecnico. La scelta è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club. Ora si attende di conoscere le prossime mosse per la panchina rossoverde.

Una decisione netta quella adottata dalla Ternana calcio. La società di via della Bardesca ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra Fabio Liverani. Il club: “Desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali”. La seduta di lunedì 16 marzo la dirigerà Pasquale Lito Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17. Tuttavia la scelta dovrebbe essere temporanea, in attesa di conoscere l’allenatore che guiderà i rossoverdi in questo finale di campionato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ternana-Ravenna, Fabio Liverani: “Una partita da Ternana e da gente che lotta”. Capuano ancora out Leggi anche: Ternana-Ravenna 2-0, Fabio Liverani: "La differenza l’ha fatta l’attenzione" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabio Liverani Discussioni sull' argomento Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno; Serie C 2025/2026, tutte le panchine: Picerno, torna De Luca. Ternana, si complica la posizione di Liverani. Pesano le sconfitte col Gubbio e la Vis PesaroIl rapporto del mister con i vertici della società rossoverde si sarebbe incrinato già dopo l’eliminazione in Coppa Italia . msn.com Vis Pesaro-Ternana 1-0, Liverani: Approccio sbagliato, manchiamo sempre negli ultimi metri. Rigore? Era nettoTernana sconfitta anche dalla Vis Pesaro. Fabio Liverani è chiaramente amareggiato al microfono dopo il secondo ko consecutivo: Continuiamo a mancare negli ultimi 16 metri - ... ternananews.it La #Ternana ha esonerato Fabio #Liverani. #calciomercato x.com Vis Pesaro-Ternana, Stellone presenta la sfida del “Benelli”. Domani alle 17.30 allo stadio Benelli di Pesaro la Vis Pesaro affronterà la Ternana in una gara importante per la classifica. «Affrontiamo una squadra forte, ben allenata da Fabio Liverani e c - facebook.com facebook